JxCat rebutja la reforma de la Constitució per solucionar el conflicte

JxCat rebutja la reforma constitucional per solucionar el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. La número dos de la llista al Congrés, Laura Borràs, va constatar que modificar la Carta Magna és una «pantalla passada» i que el criteri d'aquesta via està «sota mínims». Borràs va remarcar que l'estratègia per resoldre el procés passa per la «fi de la repressió» i l'exercici del dret a l'autodeterminació. D'altra banda, la candidata va alertar que el cap de llista de Cs, Albert Rivera, seria vicepresident del Govern espanyol, amb Inés Arrimadas de ministra, amb un eventual pacte del partit taronja amb el PSOE després del 28-A.

A més, Borràs va subratllar que amb ETA hi havia relators, i va criticar l'actitud del Govern espanyol de Sánchez: «Ara, per parlar de futur, de pau i de vida, no hi pot haver relators? Es deia que quan no hi hagués violència es podria parlar de tot».