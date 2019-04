L'alcaldessa de París proposa una «conferència internacional de donants» per reconstruir Notre-Dame

L'alcaldessa de París, Anne Hidalgo, ha proposat la celebració d'una "conferència internacional de donants" després de l'incendi que ha devastat la catedral de Notre-Dame a la capital gala i que aquest dimarts s'ha donat per controlat, segons informa la cadena de ràdio France Inter.

La primera edil de la capital francesa ha llançat aquesta proposta després del greu incendi que ha patit l'emblemàtica catedral, un símbol del patrimoni arquitectònic francès i europeu, per facilitar així la seva reconstrucció

"Proposaré que se celebri una conferència internacional de donants", ha afirmat l'alcaldessa de París, en declaracions a la cadena de ràdio France Inter, abans d'assenyalar que l'objectiu serà reunir "experts" per "poder recaptar els fons" necessaris per reconstruir Notre-Dame.

La catedral de Notre-Dame de París ha patit un greu incendi que es va originar per causes que es desconeixen a la tarda de dilluns i que aquest dimarts s'ha donat per controlat tot i que els bombers encara estan treballant per extingir les flames. L'incendi ha provocat l'ensorrament de l'agulla de la catedral, entre d'altres greus danys.

En les tasques d'extinció de les flames ha resultat ferit un bomber. Les autoritats han anunciat que quan es doni per extingit l'incendi investigaran el que ha passat per esbrinar com es van originar les flames.