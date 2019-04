Les tres rosasses i l'òrgan de Notre-Dame, a resguard de les flames

Les tres rosasses principals de la catedral de Notre-Dame així com l'òrgan principal no han estat destruïts pel greu incendi que ha arrasat bona part de l'històric monument, si bé encara es desconeix l'abast dels danys que ha patit pel fum i les flames.

"Pel que he pogut veure, les vidrieres no han estat afectades, les tres belles rosasses que daten dels segles XII i XIII són encara aquí", ha explicat a la cadena de televisió BFM el portaveu de la catedral, André Finot, qui ha pogut visitar la nau durant la nit.

Segons Finot, d'altres vidrieres sí que han patit danys durant el sinistre. "Es tracta de vidrieres del segle XIX, molt menys importants, les que s'han vist afectades, però no les joies del segle XIII", ha subratllat. "Ha estat gairebé com un miracle, estem molt alleujats", ha reconegut.

Tampoc no ha quedat afectat l'òrgan, ha confirmat, encara que "podria haver experimentat alguns desperfectes per la forta pressió de l'aigua" que s'ha fet servir per extingir les flames que van començar a la teulada de la catedral, ha afegit.

L'organista titular de la catedral, Vincent Dubois, també ha expressat el seu alleujament pel fet que l'òrgan s'hagi salvat. "És un miracle", ha comentat en declaracions a 'Franceinfo'. El músic ha reconegut que ha passat la nit "tocant ferro perquè les claus de volta no caiguessin" sobre l'òrgan.

Segons Dubois, ara el que caldrà fer serà "desmuntar l'instrument i preservar-lo fins que el sostre i la volta estiguin assegurats".

El gran òrgan de Notre-Dame està format per cinc teclats amb 109 tecles i gairebé 8.000 tubs. "El so de l'instrument ressonava en una acústica particularment excepcional que el converteix en un dels instruments més emblemàtics del món actual", ha defensat Dubois.

També s'han salvat de les flames bona part de les obres que componen el Tresor de la catedral, que van ser rescatades pels bombers durant les tasques d'extinció i traslladades a l'Ajuntament de París. Des d'allà, segons ha informat el ministre de Cultura, Franck Riester, es traslladarà al museu del Louvre, on es conservaran entre altres coses la corona d'espines i la túnica de Sant Luis.

Pel que fa a les grans pintures de l'edifici, ha precisat el ministre en declaracions a la premsa, "podran ser retirades previsiblement a partir d'aquest divendres al matí". Ja al Louvre, es procedirà a "protegir-les, conservar-les i restaurar-les", ha afegit Riester, que ha confirmat que les tres rosasses "no han patit danys catastròfics".