Un mort i tres ferits en un xoc frontal entre un vehicle i una furgoneta a l'N-340

Una dona va morir i tres persones van quedar ferides ahir en un accident de trànsit a la carretera N-340, al seu pas pel Perelló, al Baix Ebre, després de topar frontalment el seu vehicle amb una furgoneta. Segons va informar el Servei Català de Trànsit (SCT), l'accident va ocórrer cap a la 13.10 hores en el punt quilomètric 1.105,5 de l'N-340, quan, per causes que encara s'estan investigant, es va produir un xoc frontal entre un turisme i una furgoneta. Com a conseqüència del sinistre, la conductora del vehicle va morir i els tres ocupants de la furgoneta van quedar ferits de diversa consideració: un en estat greu, que va ser traslladat en helicòpter a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, i els altres dos en estat menys greu, traslladats a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.

Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar nou patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels Bombers, tres ambulàncies i un helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Arran de l'accident va quedar tallat el trànsit a la carretera en tots dos sentits de la circulació fins a les 14 hores, aproximadament, quan es va poder habilitar un carril.