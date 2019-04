Un policia nacional reconeix «colpejar gent» per «auxiliar» companys que estaven rodejats

Un agent antidisturbis del CNP que va actuar a les Escoles Pies de Barcelona ha reconegut que va colpejar ciutadans amb la porra però no per apartar-los mentre evitaven l'entrada de la policia, sinó quan van "rodejar" companys seus en el replegament. Afirma però, que ho va fer sempre "de la manera reglamentària" i sense colpejar zones vitals i ha descrit una retirada on els "tiraven de tot" i hi havia "enfrontament físic". Segons ha dit, els van llençar fins i tot una moto. Aquest dimarts declaren al Suprem una vintena d'agents que van actuar l'1-O. Com a tret comú han denunciat una "actitud contemplativa" dels Mossos –"com si estiguessin en unes eleccions normals", ha dit un d'ells- i que no s'hi van adreçar ni van "creuar la mirada" amb les forces espanyoles quan actuaven. Un d'ells ha descrit també que a l'escola Augusta de Barcelona van veure com ciutadans entraven i treien urnes de cotxes "davant la presència" d'agents uniformats.