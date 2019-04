El PSOE rebutja l'autodeterminació però defensa ampliar l'autogovern

Quatre dies després de l'inici de la campanya, el PSOE va difondre ahir el contingut del seu programa electoral per a les eleccions del 28-A, on rebutgen el dret a l'autodeterminació i també l'aplicació del 155 permanent que defensen PP i Cs.

Per contra, aposten per un increment de l'autogovern per a Catalunya i remeten a les declaracions de Granada i Barcelona, que reconeixen la plurinacionalitat, reivindiquen l'Estat federal i defensen recuperar les matèries de l'Estatut que el TC va tombar.

El programa, però, no inclou explícitament cap d'aquests conceptes. Segons el programa de Pedro Sánchez, el 155 implicaria «un estat d'excepció regional permanent», però «ni des del dret d'autodeterminació ni des d'un estat d'excepció territorial de caràcter permanent a través de l'article 155 es pot construir el futur».

Els socialistes asseguren que «davant la crisi del model territorial» fruit del «creixement de les aspiracions dels independentistes a Catalunya» i la «inacció del govern del PP», pertoca ara al PSOE «liderar la recerca d'una sortida a aquesta crisi».

Per això defensen un «funcionament més integral del model» i impulsar les reformes necessàries per a «un nou impuls de l'autogovern», tal com apunten –recorden– les declaracions de Granada del 2013 i de Barcelona del 2017. «Si les nostres propostes haguessin estat aplicades no ens trobaríem en la situació actual, però en qualsevol cas el model territorial del PSOE continua essent l'únic camí viable per superar la crisi actual», sostenen.

Malgrat que aquest programa del PSOE no recull explícitament el terme «plurinacionalitat» ni estat federal, aquest concepte sí que apareixia en les declaracions de Barcelona i de Granada que els socialistes reivindiquen ara al programa.

En aquest marc, defensen que l'Estat de les autonomies «han de seguir avançant cap a un model més capaç d'integrar la pluralitat» i on «la diversitat, la igualtat i la solidaritat siguin valors compatibles».



Repartiment de competències

En aquest capítol de model territorial, el PSOE també reivindica «el paper del Govern central» a l'hora de fer realitat «la igualtat i la cohesió» des de la «lleialtat en l'exercici de les funcions de què la Constitució habilita les comunitats autònomes (CA)».

Per això defensen un model de relació Estat-CA que parteixi del «reconeixement exprés a la legislació, i en el seu cas a la Constitució, d'instruments i procediments de col·laboració», com la conferència de presidents, les conferències sectorials i els convenis de col·laboració. També aposten per «clarificar el repartiment constitucional» i una «millor delimitació de les competències».