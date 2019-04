Rafel Nadal i Oriol Junqueras lideren les vendes en català nou dies abans de Sant Jordi

'El fill de l'italià' (Columna) de Rafel Nadal, i 'Contes des de la presó' (Ara Llibres) d'Oriol Junqueras, van liderar les vendes en català en ficció i no ficció, respectivament, la setmana del 8 al 14 d'abril, quan faltaven nou dies per a la celebració de Sant Jordi, segons dades de Libridata. Pel que fa als més venuts en castellà, a la primera posició de ficció hi ha 'Sakura' (La esfera de los libros) de Matilde Asensi i en no ficció, '... Y ahí lo dejo. Crónica de un proceso' (Roca) de Gonzalo Boye. LibriData és una plataforma digital online que enregistra la venda diària de llibres a més de 150 punts de Catalunya, entre llibreries i grans superfícies.

Pel que fa els més venuts en català, A Nadal, l'acompanyen en les primeres posicions, 'El millor d'anar és tornar' (Rosa dels Vents) d'Albert Espinosa; 'El fibló' (Columna) de Sílvia Soler; 'Digues un desig' (Enciclopèdia Catalana) de Jordi Cabré i 'Entre el cel i la terra' (Columna) de Gerard Quintana. Després del llibre de Junqueras en no ficció en català, hi figuren 'Tres dies a la presó' (Rosa dels Vents) de Jordi Cuixart i Gemma Nierga; 'Esperança i llibertat' (Ara Llibres) de Raül Romeva; 'Cuina mare' (Columna) de Joan Roca i '1 judici (polític) i 100 preguntes' (Símbol) de Jaume Alonso Cuevillas.

Respecte als més venuts en castellà a Catalunya, en ficció, després d'Asensi, hi figuren 'Lo mejor de ir es volver' (Grijalbo) d'Albert Espinosa; 'Esa bruma insensata' (Seix Barral) d'Enrique Vila-Matas; 'Todo lo que sucedió con Miranda Huff' (Suma de letras) de Javier Castillo i 'Los asquerosos' (Blackie Books) de Santiago Lorenzo. En no ficció, acompanyen el llibre de Boye, 'El director' (Libros del KO) de David Jimenez; 'El crash, tercera fase' (Roca) de Santiago Niño-Becerra; Marian Rojas Estapé (Espasa Libros), i 'Un apartamento en Urano: Crónicas del cruce' (Anagrama) de Paul B. Preciado.



Literatura infantil i juvenil



Quant a la literatura infantil i juvenil, el llibre en català amb més vendes és un títol ben propi de l'època, 'La llegenda de Sant Jordi' (Estrella Polar), d'Emma Martínez, que porta 107 setmanes a les llibreries. En castellà, el més venut és 'Los secretos de youtube' (Mr Ediciones) de Thegrefg.