Roses amb complements naturals, principal tendència aquest Sant Jordi

Amb la rosa vermella com a protagonista indiscutible un any més, la principal tendència aquest Sant Jordi seran els complements naturals per engalanar les roses. Així, segons els especialistes de Mercabarna-flor, més enllà de l'espiga i la senyera tradicionals, cada cop més floristes aposten per materials com la fusta, les fibres naturals, la roba i fins i tot la ceràmica per acompanyar les flors i donar-los un valor afegit.

Uns complements, a més, que en la majoria dels casos en fabriquen a Catalunya. Pel que fa a les vendes, els majoristes de Mercabarna preveuen no arribar als set milions d'unitats venudes, el que suposa un descens del 5% respecte l'any passat. Ho justifiquen pel fet que el Sant Jordi d'enguany arriba tot just després de la Setmana Santa, el que concentrarà les vendes en els últims dies.