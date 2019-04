Atresmedia limitarà a quatre el debat després de la decisió sobre Vox

Atresmedia va anunciar ahir que el debat electoral previst per al pròxim dia 23 de cara a les eleccions generals tindrà finalment la participació de les quatre formacions principals, PSOE, PP, Unides Podem i Ciutadans.

El grup de comunicació havia previst en un primer moment un debat a cinc en el qual s'incloïa Vox però aquest dimarts la Junta Electoral Central (JEC) va deixar en suspens la seva celebració en al·legar que la formació liderada per Santiago Abascal no havia de participar per manca de representació al Congrés dels Diputats.

D'aquesta manera, Atresmedia readaptarà el format del seu debat previst per al proper dimarts, moderat per Vicente Vallés i Ana Pastor, i en el qual finalment participaran els candidats Pedro Sánchez, Pablo Casado, Pablo Iglesias i Albert Rivera.

En qualsevol cas, des del grup que engloba Antena 3 i La Sexta han insistit en l'«interès periodístic» que té la celebració d'un debat a cinc després de ser «més rellevant per als ciutadans».



Declaracions d'Atresmedia

«Atresmedia considera que en cap moment la seva celebració és un perjudici per a la presència en els mitjans del grup (Antena 3 Noticias, laSexta / Noticias i Onda Cero) de cap formació política amb representació parlamentària o que concorre a les eleccions», va argumentar en un comunicat.

En la mateixa línia, el grup de comunicació va recalcar que «tots els partits» van tenir i tindran l'oportunitat de «traslladar els seus missatges a la societat» des d'Atresmedia bé mitjançant entrevistes, informacions o «fins i tot altres debats». La JEC considera que el debat a cinc tal com estava dissenyat és «contrari al principi de proporcionalitat» que s'exigeix a les televisions privades en període electoral perquè la presència de Vox no està justificada.

«En conseqüència, aquest debat no podrà celebrar-se en els termes indicats, sinó que, si així ho decideix el mitjà, haurà de modificar per atendre les exigències» del principi de proporcionalitat, diu la Junta Electoral

Atresmedia va anunciar per al dia 23 un debat a cinc amb els caps de llista del PSOE, PP, Unides Podem, Ciutadans i Vox, i és l'únic debat al qual ha confirmat la seva presència el president del Govern, Pedro Sánchez.