Boye afirma que l'informe de l'Eurocambra sobre Puigdemont és una «maniobra» de Tajani

L'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, atribueix al president de l'Eurocambra, Antonio Tajani, l'informe dels serveis jurídics segons el qual, si no recull l'acta a Madrid, no tindria immunitat parlamentària. Boye ha desmentit aquesta versió en una entrevista al 'Catalunya vespre' de Catalunya Ràdio i assegura que la immunitat s'activa des del moment en què el candidat és elegit a les urnes. "Estem absolutament tranquils", ha reblat. En aquest sentit, afirma que qui hauria d'estar donant explicacions hauria de ser Tajani per "maniobrar" i fer un ús indegut dels serveis del Parlament Europeu.

Els serveis jurídics del Parlament Europeu han fet un informe en què asseguren que el líder de JxCat, Carles Puigdemont, hauria de recollir l'acta físicament a Madrid per esdevenir eurodiputat, segons ha avançat 'El Periódico' i ha pogut confirmar l'ACN.

El text, que ha encarregat el president de la cambra, Antonio Tajani, també assegura que la immunitat europea "només comença amb el mandat" parlamentari i que, en el cas de Puigdemont, "els fets es van produir abans de l'inici del mandat europeu i hi ha procediments nacionals pendents".

Segons els serveis jurídics del Parlament, l'article 244 de la LOREG que parla del jurament davant de la Junta Electoral "a la pràctica" s'ha "entès com la necessitat de la presència física del candidat a Madrid".