El coordinador de «Mossos per la República» avisa el Tribunal Suprem que vol declarar en català

El coordinador de 'Mossos per la República', Albert Donaire, ha presentat un escrit a la sala segona del Tribunal Suprem on avisa que s'acollirà al seu "dret a testificar en català" i insta la sala a "disposar dels mitjans necessaris" per permetre-ho. Donaire està citat el 24 d'abril com a testimoni proposat per l'acusació popular exercida per Vox. No serà el primer cop que un testimoni demana declarar en català. Joan Tardà (ERC) ho va intentar el 27 de febrer però el president del tribunal, Manuel Marchena, li va replicar que com a testimoni no hi té dret. Si Donaire opta per no respondre es podria enfrontar a una sanció o a que la sala enviï el cas a un jutjat perquè obri una investigació.

A l'escrit, que ha fet públic a través de les xarxes socials, Donaire informa el tribunal que el 24 d'abril s'acollirà al seu "dret a declarar en català" i subratlla que es tracta d'un dret reconegut per la Carta europea de les llengües regionals i minoritàries, subscrita per l'estat espanyol, que recull que els ciutadans que parlen un idioma oficial poden "determinar la llengua del procediment".

Segons argumenta Albert Donaire, el Tribunal Suprem "com a òrgan superior de tots els ordres jurisdiccionals" també hauria de complir amb aquest requisit perquè "abasta no només els tribunals amb seu al territori on es parla la llengua catalana, sinó tots els tribunals centrals". Per això, reclama a la sala que "disposi dels mitjans necessaris" perquè pugui declarar en català.

Joan Tardà (ERC) ja va preguntar durant el judici si podia declarar en català però Marchena li va respondre que com a testimoni no hi tenia dret. El president del tribunal li va explicar que els acusats van tenir l'opció de declarar en català –finalment no ho va fer ningú perquè no es va acceptar traducció simultània-, però que els testimonis s'han d'expressar "en la llengua oficial del fòrum d'acord amb la Llei Orgànica del Poder judicial".

Si finalment Donaire opta per no declarar si no pot fer-ho en català, es pot enfrontar a una sanció o a que la sala dedueixi testimoni de particulars i enviï el cas a un jutjat d'instrucció perquè obri una investigació per possibles delictes.

Tampoc seria el primer cop que passa en aquest judici. El Suprem va imposar una sanció de 2.500 euros als exdiputats de la CUP Eulàlia Reguant i Antonio Baños per negar-se a respondre a les preguntes de Vox.