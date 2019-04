Cs afirma que el PSOE vol donar una «justícia pròpia» a Catalunya

La cap de llista de Ciutadans al Congrés per Barcelona, Inés Arrimadas, va acusar el PSOE de voler donar al Govern de Quim Torra més competències i «més eines», entre elles «una justícia pròpia», per al seu «cop» independentista, cosa que va qualificar de «bogeria». Arrimadas es va referir al programa electoral del PSOE, que defensa prosseguir les reformes necessàries per a «un nou impuls de l'autogovern».

Arrimadas va acusar Pedro Sánchez de ser «capaç de fer qualsevol cosa per ser a la Moncloa» i d'«assumir el discurs» del primer secretari del PSC, Miquel Iceta, i va expressar la seva por que els socialistes concedeixin al «separatisme» les competències per tenir una «justícia pròpia» que preveia el projecte inicial d'Estatut i que el Tribunal Constitucional (TC) «va tombar».

La candidata de Cs va alertar del perill que els socialistes pretenguin desenvolupar l'administració de justícia autonòmica i el Poder Judicial autònom a Catalunya, tal com preveien preceptes de l'Estatut anul·lats pel TC.

Arrimadas va considerar que un nou Executiu liderat per Sánchez és «el somni de Bildu, Torra i Puigdemont» i, per contra, «el malson de milions d'espanyols». La candidata de Ciutadans va dir que «Sánchez ja ha triat a qui li allarga la mà», i que no es pot pactar «amb Bildu i Puigdemont i amb Ciutadans», una triangulació «impossible».

Arrimadas també va referir-se al candidat del PP a la Moncloa, Pablo Casado, que observa «cansat, com si hagués llençat la tovallola» davant Pedro Sánchez en la cursa cap al 28-A, per la qual cosa li va demanar que «s'espavili». D'altra banda, la candidata del partit taronja va acusar Unidos Podemos i les seves confluències d'estar «contra tot el que significa Espanya» i va dir que, per això, «faran qualsevol cosa per intentar fer més febles les institucions de l'Estat».

Preguntada sobre la proposta d'En Comú Podem de celebrar un referèndum sobre monarquia o república, Arrimadas va referir-se, en aquest sentit, a la imatge recent del candidat d'Unidos Podemos a la Moncloa, Pablo Iglesias, amb una bandera independentista de les Canàries durant un míting a Las Palmas de Gran Canària.