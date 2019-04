Detingut un gihadista que volia provocar una massacre a la Setmana Santa de Sevilla

La Policia Nacional i els serveis d'informació espanyols i marroquins han desenvolupat una operació antiterrorista que ha culminat amb la detenció al Marroc d'un gihadista que presumptament tenia previst atemptar a Sevilla, ha informat el Ministeri de l'Interior. El terrorista planejava utilitzar un explosiu de fabricació casolana conegut com 'la mare de Satanàs' i tenia intencions suïcides, si amb això aconseguia provocar el nombre més gran de víctimes.

La Policia Nacional està procedint al registre de vostre domicili a la capital andalusa. El Ministeri de l'Interior va acordar la passada setmana el reforçament dels dispositius de seguretat i de les capacitats d'informació, de control i de seguiment antiterrorista per part dels cossos de seguretat de l'Estat, així com de la resta dels cossos policials, amb motiu de la celebració de la Setmana Santa i de les pròximes eleccions.

Com a conseqüència d'aquesta decisió, s'estan desenvolupant dispositius específics en cadascuna de les ciutats espanyoles per garantir la seguretat ciutadana i el normal desenvolupament d'aquests actes. Aquest reforç es concentra, fonamentalment, als espais i mitjans de transport, esdeveniments religiosos, d'oci o lúdics amb alta afluència de persones i en aquells llocs estratègics que son imprescindibles per al normal funcionament de l'activitat ciudadana.