França i el món es bolquen en París

El grup empresarial Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), la societat d'inversió Artemis, la companyia petroliera Total i el grup cosmètic L'Oréal van anunciar ahir donacions que sumen un total de 600 milions d'euros per a les tasques de reconstrucció de la catedral de Notre-Dame de París.

«La família Arnault i el grup LVMH, solidaris amb aquesta tragèdia nacional, es mobilitzen per Notre-Dame. Faran una donació d'una suma global de 200 milions d'euros al fons dedicat a la reconstrucció d'aquesta obra arquitectònica, que és part de la història de França», va explicar el grup empresarial propietat de Bernard Arnault, en un comunicat publicat al seu compte de Twitter.

La societat d'inversió Artemis, propietat de la família Pinault, va avançar, en un comunicat publicat a l'agència de notícies AFP, que desbloquejarà 100 milions d'euros per a la reconstrucció del temple gòtic parisenc.

La companyia petroliera francesa Total va anunciar 100 milions d'euros més per a la reconstrucció del temple. «Total, primer mecenes de la Fundació del Patrimoni durant molts anys, ha fet una donació especial de 100 milions d'euros per a la reconstrucció de Notre-Dame», va indicar el conseller delegat de Total, Patrick Pouyanné, en un missatge a Twitter.

Per la seva part, el grup cosmètic L'Oréal va informar que entregarà 200 milions d'euros per a la recuperació de la catedral francesa, dels quals 100 milions seran assignats des de la Fundació Bettencourt Schueller.

D'altra banda, la Fundació del Patrimoni, una organització independent que organitza campa-nyes de donacions, va informar al seu lloc web que la campanya que ha posat en marxa per recaptar fons per a la reconstrucció de Notre-Dame ja suma més de 3,3 milions d'euros.

Després del devastador incendi, la Fàbrica de la Moneda de París va anunciar que reeditarà una moneda commemorativa de Notre-Dame de París, que recuperarà un disseny del 2013 que reflecteix l'estampa de la catedral per una cara i la rosassa principal per l'altra, i que els fons per la venda es destinaran a la reconstrucció del temple parisenc.

La presidenta de la regió d'Illa de França, Valérie Pécresse, va avançar que desbloquejarà deu milions d'euros d'ajuda d'emergència per destinar-los a les tasques de reconstrucció de la catedral de Notre-Dame.

L'alcaldessa de París, Anne Hidalgo, va anunciar que organitzarà una «conferència internacional de donants per recaptar fons per a la reconstrucció de la catedral» i va avançar que desbloquejarà 50 milions d'euros per a aquests treballs.

El president dels Estats Units, Donald Trump, va oferir l'ajuda nord-americana per a la reconstrucció del temple. Per la seva part, el president del Consell europeu, Donald Tusk, va demanar als governs europeus que se sumin als esforços per reconstruir la catedral.



Contribució del BCE



El Banc Central Europeu (BCE) farà una «contribució financera» a les tasques de reconstrucció de la catedral de Notre-Dame a París. «Ens sentim encoratjats per la iniciativa de restaurar i reconstruir aquest monument. El BCE farà una contribució financera a la restauració», va indicar l'entitat, que no va precisar l'import d'aquesta aportació.

L'alcalde de Burgos, Javier Lacalle, va anunciar ahir aportacions econòmiques des de la ciutat a la reconstrucció de la catedral. Lacalle va explicar que s'habilitarà un compte bancari per recollir les donacions.

El president del Consell Pontifici de la Cultura, el cardenal italià Gianfranco Ravasi, va descartar una donació econòmica per a la restauració de la catedral, però va apuntar que el Vaticà pot oferir la seva «competència tècnica» per portar a terme la reconstrucció.