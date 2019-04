Junqueras participarà de manera telemàtica en un acte de campanya

La Junta Electoral Central (JEC) va autoritzar el candidat d'ERC a les eleccions generals, Oriol Junqueras, a participar per via telemàtica en el cicle de conferències de premsa organitzat per al dia 19 per un mitjà de comunicació.

En conseqüència, l'àrbitre electoral demana a Institucions Penitenciàries que disposi les «mesures oportunes» perquè Junqueras intervingui aquell dia.

Així consta a l'acord que la JEC ha adoptat en la seva reunió d'aquest dimarts, amb el qual dona resposta a la petició d'Esquerra perquè Junqueras intervingui el 19 d'abril a les 10 del matí en el cicle de conferències de premsa que ha organitzat per a la present campanya l'Agència Catalana de Notícies.

En un acord de la setmana passada, la Junta Electoral denegava aquest extrem, però només per als dies 11, 15 i 18 a causa de la «urgència de temps» amb la qual s'havia formulat la sol·licitud, i per tant, per no haver-hi marge per complir els requisits.

No obstant això, deixava oberta la possibilitat que Junqueras pogués participar en els actes dels dies 19, 24 i 25, per a la qual cosa instava a Institucions Penitenciàries a redactar el corresponent informe.



Institucions Penitenciàries

A l'acord d'ahir, la Junta Electoral recorda que Institucions Penitenciàries invalida l'opció de què el candidat d'ERC, actualment jutjat al Tribunal Suprem, anés als actes de l'11 i del 15 d'aquest mes per «diferents circumstàncies operatives i funcionals que envolten la situació de presó preventiva», derivades de l'horari de les entrevistes i debats als quals ERC demana assistir.

També destaca la «impossibilitat» de «disposar de l'única sala de videoconferència operativa» al centre penitenciari de Soto del Real, o d'usar les dues sales previstes per a connexió telefònica, ja que aquells dies ja estan reservades per a les comunicacions d'altres interns. A més, aquells dies Junqueras ha d'anar al Suprem, puntualitza la JEC.