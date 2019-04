JxCat acusa ERC de «donar un xec en blanc» a Sánchez

JxCat ha endurit el discurs contra ERC i el PSC. El número dos de la llista per Tarragona, Ferran Bel, va criticar ahir els republicans per la seva mà estesa al candidat del PSOE: «Tenen tanta pressa per fer president Pedro Sánchez gratuïtament, i els ha costat tant i han renunciat a fer president Carles Puigdemont. Gaire confiança no es mereixen».

En el míting d'ahir al vespre a Tortosa (Baix Ebre), el conseller Damià Calvet també va carregar contra ERC: «Alguns han donat un xec en blanc abans d'hora al PSOE i ja se l'han cobrat, a nosaltres no ens poden enganyar tant». L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, va llegir una carta del candidat per Tarragona, Josep Rull, on va apuntar que el PSC pot ser el «cavall de Troia del 155» des de Catalunya: «No són de fiar».

El primer a marcar el to del míting va ser Rull, contra els socialistes, a través de la carta que va fer arribar des de la presó de Soto del Real. L'exconseller va asseverar que Sánchez ja ha deixat clar que la seva «prioritat» és pactar amb Cs. Tot seguit, el conseller Calvet va apujar el to, però ara contra la formació d'Oriol Junqueras: «Alguns han donat un xec en blanc abans d'hora i ja se l'han cobrat. Però el PSOE diu que no pactarà ni amb ERC. Com els poden enganyar tant? A nosaltres no ens poden enganyar tant», va remarcar.

A continuació, el cap de llista de JxCat al Senat per Tarragona, Héctor López Bofill, va sentenciar que el vot per JxCat no és per donar suport a qui assegura que reformarà l'Estat i la Constitució, ni tampoc és per organitzar un referèndum sobre la monarquia, en referència a una de les propostes d'ERC al Congrés.

Especialment contundent va ser Bel, que des de casa –va ser alcalde de Tortosa durant 11 anys– es va dirigir implícitament contra la llista de Junqueras i Gabriel Rufián: «N'hi ha uns que defensen sols la llibertat de Catalunya, ho volen fer sols, i volen l'hegemonia del sobiranisme».

Un dels més aplaudits va ser l'expresident de la Generalitat Artur Mas, que va preguntar a ERC si és més important un partit o un país: «Ara que és el moment de triar, recordem que val la pena no perdre la memòria, ens ho estem jugant absolutament tot».

La número dos de la llista, Laura Borràs, va fer una crida a votar JxCat per donar «un bon disgust al Regne d'Espanya». Finalment, i en connexió des de Waterloo, l'expresident Carles Puigdemont va avisar que el PSOE sempre estarà «al mateix costat», en referència al bloc del 155.

Finalment, en un acte electoral a Lloret de Mar el president de la Generalitat, Quim Torra, va acusar el PSOE de ser el partit del «no-diàleg» i va demanar que aquest 28-A no es pensi en els socialistes com «el vot moderat». «Quan alertin que ve la dreta, recordeu qui va aprovar també l'article 155, que es va carregar tot un Parlament i un Govern, i encara no han demanat perdó», va dir Torra en referència als socialistes. Per la seva part, el cap de llista al Congrés per Girona, Jaume Alonso-Cuevillas, va assegurar que JxCat no anirà «de rebaixes» a l'hora «d'aplicar el mandat de l'1-O».