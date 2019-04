L'arquitecte que va reconstruir el Liceu diu que cal reproduir el temple com era

La catedral de Notre-Dame de París, destruïda ahir per les flames, «s'ha de reconstruir com era en el moment que es va cremar», va dir l'arquitecte Lluís Dilmé, que va participar en la reconstrucció del Gran Teatre del Liceu de Barcelona després de l'incendi que el va destruir el 1994.

Lluís Dilmé, que és expert en reconstrucció del patrimoni, va explicar a Efe que la «força d'un edifici tan emblemàtic com Notre-Dame és enorme», i considera que «la imatge de París és Notre-Dame», per la qual cosa la imatge externa «ha de ser la mateixa que la gent recorda d'abans de l'incendi». Notre-Dame «s'ha perdut físicament, però no del tot, perquè la memòria ens la recorda com era, i hem de preservar-la així», va afirmar l'arquitecte.

«La imatge exterior és tan potent que ha de ser la mateixa», va assegurar, i va afegir que «ara es pot obrir un debat apassionant sobre l'oportunitat de portar a terme intervencions de reconstrucció més contemporànies, sempre molt pensades i raonades».

Davant d'aquesta possibilitat, Dilmé va afirmar que la reconstrucció d'«alguns elements interiors es pot resoldre amb arquitectura contemporània» i que cal recordar el «drama que suposa la desaparició en poques hores d'un edifici tan emblemàtic, que va ser el que va passar amb el Liceu de Barcelona».