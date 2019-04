L'expresident peruà Alan García es dispara al coll quan anava a ser detingut

L'expresident del Perú Alan García ha estat ingressat en un hospital després que es disparés quan anava a ser detingut per la Policia a la seva residència, en el marc de les investigacions per la presumpta trama de suborns de la constructora Odebrecht, segons les fonts citades per l'emissora local RPP.

Diversos agents de la Divisió d'Investigació de Delictes d'Alta Complexitat han acudit aquest dimecres a l'habitatge de l'exmandatari a Miraflores per complir l'ordre de detenció que hi havia contra ell. Les fonts citades per RPP han indicat que els agents el van trobar ja ferit.

L'advocat Genaro Vélez ha confirmat al diari peruà 'El Comercio' que l'expresident ha estat ingressat a l'hospital Casimiro Ulloa, encara que no ha donat més detalls sobre aquesta qüestió. Segons la cadena América Televisión, està en estat crític.

García està sent investigat per presumptes suborns en la construcció d'un tren a Lima, projecte en el qual estava involucrada la constructora brasilera Odebrecht. La Policia també ha detingut aquest dimecres Luis Nava, exsecretari general de Presidència, i Miguel Atala, exvicepresident.

L'antic president sempre ha defensat la seva innocència malgrat les sospites en contra seva i aquest dimarts va reiterar aquesta posició en un missatge publicat a Twitter: "Com que en cap document se m'esmenta i no hi ha cap indici ni evidència, només els queda l'especulació o inventar-se intermediaris. Mai no em vaig vendre i està demostrat".

García va governar el Perú en dos mandats -del 1985 al 1990 i del 2006 al 2011- i durant els darrers anys ha fet front a les acusacions abocades contra ell per presumpta corrupció. El novembre, va sol·licitar asil sense èxit a l'Uruguai després de refugiar-se a l'Ambaixada uruguaiana a Lima.

A més de García, la trama corrupta d'Odebrecht també ha esquitxat altres mandataris del Perú com Alejandro Tolero, Ollanta Humala i Pedro Pablo Kuzcynski, així com la dirigent opositora Keiko Fujimori.