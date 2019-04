Nuvolositat i ruixats dispersos els últims dies de les vacances de Setmana Santa

El Servei Meteorològic de Catalunya informa que la predicció per Setmana Santa vindrà marcada per la presència de baixes pressions al sud i oest de la península Ibèrica. Per això el temps serà variable aquesta Setmana Santa i hi haurà un progressiu increment de la nuvolositat, ruixats dispersos, temporal marítim i vent de llevant. Fins dissabte, el gradient de pressió serà molt marcat a la meitat sud del territori i farà que el vent bufi de component est amb cops forts o molt forts. A més, entre diumenge i dilluns de Pasqua, els models meteorològics indiquen que les baixes pressions podrien apropar-se a Catalunya. Davant d'aquesta predicció, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avisos de Situació Meteorològica de Perill per vent i estat de la mar per dijous i per divendres.

Dijous es preveu que el cel estigui molt ennuvolat en general, amb núvols més abundants a la meitat sud, on hi haurà pluges entre febles i moderades a partir de mitja tarda que localment podran acumular fins a 50 mm. El vent de llevant serà entre fluix i moderat en general i s'intensificarà al llarg del dia. Al litoral i prelitoral sud, el vent serà d'intensitat entre moderada i forta amb ratxes que poden ser molt fortes. A més, hi haurà temporal marítim amb onades que poden superar els 2,5 metres. El temporal de llevant no minvarà fins divendres Sant a migdia, quan s'obriran clarianes arreu, tret de l'extrem sud. Dissabte es mantindrà molt ennuvolat per núvols alts i mitjans arreu, i a la tarda creixeran nuvolades a punts de muntanya que podran deixar ruixats dispersos.

La previsió a mitjà termini indica la possibilitat que entre diumenge i dilluns de Pasqua la baixa situada al mar Balear s'apropi a Catalunya i porti un augment progressiu de la nuvolositat fins a quedar molt ennuvolat en general, amb nuvolositat més compacta a la meitat sud. Les precipitacions, més probables a la meitat sud, serien d'intensitat entre feble i moderada amb acumulacions que podrien ser localment abundants. El vent de llevant tornaria a reforçar-se i alteraria l'estat de la mar.