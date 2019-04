Sánchez accepta ara el debat a quatre a TVE

Pedro Sánchez ha elegit finalment celebrar el debat a quatre amb els líders del PP, Cs i Podem, Pablo Casado, Albert Rivera i Pablo Iglesias, a TVE, un cop la Junta Electoral Central (JEC) va suspendre el que havia de tenir lloc el 23 d'abril a Atresmedia amb la presència també del cap de llista de Vox, Santiago Abascal. En una nota que ha fet pública aquest dimecres, el Comitè Electoral del PSOE afirma que "serà un honor debatre a RTVE, la televisió pública espanyola de tots a la que el seu govern ha tornat la independència i neutralitat". La decisió arriba després que Sánchez rebés dures crítiques per part de l'ens públic per la seva primera intenció de fer el debat a un canal privat on no hi havia la cotilla de la JEC pel que fa a la presència del candidat de Vox. El PSOE assegura que anirà al debat de TVE "amb ànim d'explicar les seves propostes de justícia social, convivència i neteja". "Hi acudim amb la determinació de que el debat sigui propositiu, allunyat de l'insult i de la crispació que practiquen altres partits" perquè "els ciutadans no es mereixen menys".