Les tres rosasses i l'orgue principal se salven de les flames

Les tres rosasses principals de la catedral de Notre-Dame i l'orgue principal no han estat destruïts pel greu incendi que va arrasar ahir l'històric monument.

«Pel que he pogut veure, les vidrieres no han estat destruïdes, les tres belles rosasses que daten dels segles XII i XIII encara eren aquí», va explicar a la cadena de televisió BFM el portaveu de la catedral, André Finot, que va visitar la nau durant la nit.

Segons Finot, la resta de vidrieres sí que van patir danys durant l'incendi. «Es tracta de vidrieres del segle XIX, molt menys importants, les que han estat afectades, però no les joies del segle XIII», va subratllar. «Ha estat gairebé com un miracle, estem molt alleujats», va reconèixer.

Tampoc va ser afectat l'orgue, va confirmar, tot i que «podria haver patit alguns danys per la forta pressió de l'aigua» emprada per extingir les flames, que van començar dilluns a la teulada de la catedral poc abans de les set de la tarda, va afegir.

L'organista titular de la catedral, Vincent Dubois, també va expressar el seu alleujament pel fet que l'orgue s'hagi salvat. «És un miracle», va comentar en declaracions a Franceinfo. El músic va reconèixer que va passar la nit «amb els dits creuats perquè les claus de la volta no caiguessin» sobre l'orgue.

Segons Dubois, ara el que caldrà fer seria «desmuntar l'instrument i preservar-los fins que el sostre i la volta estiguin consolidats».



Un instrument emblemàtic

El gran orgue de Notre-Dame està compost per cinc teclats amb 109 tecles i gairebé 8.000 tubs. «El so de l'instrument ressonava en una acústica particularment excepcional que el fa un dels instruments emblemàtics del món», va defensar Dubois.

També van salvar-se de les flames la majoria de les obres que componen el tresor de la catedral, que van ser rescatades pels bombers durant les tasques d'extinció i traslladades a l'Ajuntament de París. Des d'allà, segons va informar el ministre de Cultura, Franck Riester, es traslladaran al Museu del Louvre, on es conservaran, entre d'altres, la corona d'espines i la túnica de Sant Lluís.

Pel que fa a les grans pintures de l'edifici, el ministre va afirmar en declaracions a la premsa davant de la catedral: «Podran ser retirades previsiblement a partir de divendres al matí». Ja al Louvre, els tècnics les «protegiran, conservaran i restauraran», va afegir Riester, que va confirmar que els tres rosasses «no han patit danys catastròfics».

Per la seva banda, el secretari d'Estat d'Interior, Laurent Nuñez, va indicar que, tot i que «globalment l'estructura es manté bé», s'han detectat «algunes vulnerabilitats» en la volta i en un frontó del transsepte nord, que va provocar l'evacuació de cinc edificis propers.



Un termini de cinc anys

El president francès, Emmanuel Macron, va fixar ahir en cinc anys el període per reconstruir la catedral de Notre-Dame. «Som un poble d'emprenedors. Tenim molt a reconstruir. I la reconstruirem. Més bella encara», va assegurar el president en una declaració televisada des del Palau de l'Elisi.

En el seu compte de Twitter, el president francès va afegir que l'incendi recorda que la història «mai no s'atura i que sempre hi ha proves que cal superar». «Hem de ser millors que nosaltres mateixos. No hem de perdre el fil del nostre projecte nacional, un projecte humà, apassionadament francès», va instar el president de la República Francesa, Emmanuel Macron.

El president francès va mostrar-se conscient que molts estan «impacients» per depurar responsabilitats, si bé va demanar als francesos «no quedar atrapats en l'odi». Hi ha un moment per a l'acció i un altre per a la reflexió, «no els barregem», va afirmar Macron.

Tot i que l'estructura de Notre-Dame «resisteix», els tècnics hi han detectat «vulnerabilitats», segons va declarar el secretari d'Estat d'Interior francès, Laurent Nuñez. El secretari d'Estat francès va afirmar que Notre-Dame es va salvar de la destrucció total per un marge d'entre un quart d'hora i mitja hora, i que l'incendi hauria estat accidental.