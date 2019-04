Álvarez de Toledo, sobre les rodes de premsa a la presó: "Per què ells sí i no un pres acusat de violació?"

La candidata del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, ha qualificat "d'escandaloses" les rodes de premsa dels polítics catalans empresonats. "Una cosa és no ser una democràcia militant, i l'altra cosa que siguem una democràcia estúpida", ha afirmat, tot assegurant que no és just que ells puguin oferir rodes de premsa i no ho puguin fer les persones que estan empresonades per violació o altres delictes. La candidata s'ha mostrat partidària de canviar la legislació perquè persones "acusades d'uns delictes tan greus" no puguin ser candidats a unes eleccions. En una roda de premsa a l'Agència Efe, Álvarez de Toledo ha anunciat que malgrat que no hauria actuat com Inés Arrimadas i ella sí que s'hauria presentat a la investidura al Parlament o hauria presentat una moció de censura, veu "factible" un acord amb Ciutadans.