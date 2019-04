Autoritzen l'Open Arms a salpar però no a rescatar persones

El vaixell Open Arms va rebre l'autorització per salpar del Port de Barcelona, on feia més de cent dies que hi estava bloquejat, per portar ajuda humanitària a les illes gregues de Samos i Lesbos, però no per participar en tasques de rescat d'immigrants en el Mediterrani central.

L'ONG del mateix nom va informar ahir en un tuit que ja té l'autorització per navegar cap a aquestes illes gregues per transportar-hi ajuda humanitària, encara que està «sense autorització per a missions de recerca i rescat».

El vaixell està bloquejat des del principi de gener al Port de Barcelona, després que el ministeri de Foment li denegués el permís per salpar al·legant raons de seguretat, ja que no podia desembarcar els immigrants que rescatava del Mediterrani en els ports més pròxims, com marquen els convenis internacionals, a causa de la negativa d'aquests països a acollir-los.

El director i fundador de l'ONG Proactiva Open Arms, Òscar Camps, va titllar «d'amenaça» l'autorització que van rebre ahir per salpar del Port de Barcelona i per portar ajuda humanitària, i va assegurar que, malgrat la restricció, «protegiran vides» si cal.

«Més que una autorització és una amenaça de multes estratosfèriques de 300.000 a 900.000 euros en cas de desobeir les indicacions», va lamentar Camps, qui va titllar el permís al vaixell «d'incongruent i tècnicament incomprensible».

A més, va assegurar que, si cal, rescataran vides: «Si, per desgràcia, som testimonis d'una situació on hi hagi vides en perill, evidentment que protegirem vides i el que hi imperarà és el sentit comú i el dret internacional per damunt de qualsevol argument administratiu per molt car que sigui».

«L'autorització ens exigeix una infinitat d'explicacions, com detallar on anem, com hi anem, a quina velocitat, per quina ruta o si pararem pel camí», va lamentar Camps.