Batet retreu al PP el «negacionisme» sobre la violència de gènere

La cap de llista del PSC al 28-A, Meritxell Batet, va retreure ahir a la candidata del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, la seva «actitud negacionista» sobre la violència de gènere després del debat de dimarts a TVE.

La candidata socialista va afirmar que «no és bo banalitzar la inseguretat que les dones pateixen avui dia» ni tenir «actituds negacionistes de realitats dures com ser víctima de la violència de gènere». En aquest sentit, va afirmar que les opcions que defensen aquesta posició «no es mereixen governar».

Després del debat de dimarts al vespre a TVE, Batet va insistir que «el to general no és gaire bo», i va recordar que fer política és «contrastar idees i programes». Per això va retreure, sobretot a Ciutadans i PP, la seva actitud respecte als seus contrincants. «Pots ser vehement i defensar amb ganes i convicció el teu projecte polític, però la intolerància, els insults, la manca de respecte i els exabruptes haurien de ser desterrats de la política», va afegir, i va reclamar als candidats que donin exemple.

D'altra banda, després que els serveis jurídics del Parlament Europeu hagin indicat que Puigdemont hauria de recollir l'acta a Madrid si és elegit eurodiputat, Batet va dir que aquesta era la mateixa interpretació que els socialistes havien fet i consideren que l'informe «és encertat en la seva reflexió».

Batet va afirmar que desconeix «què farà o no farà» l'expresident després de les eleccions europees, però va considerar que «és bo» que es tingui «clar» quin és el marc legal de referència.

La candidata del PSC també va expressar el seu «respecte» per la decisió de la JEC de permetre una roda de premsa a l'ACN amb el candidat republicà Oriol Junqueras. «Respecto aquesta decisió tal com hem respectat al llarg de la precampanya i la campanya; és bo respectar les decisions i respectar la JEC com a institució independent», va afegir.



Polítiques d'igualtat

Després d'un passeig amb l'alcaldable del PSC, Jaume Collboni, i les candidates al 28-A, Carmen Andrés, i al 26-M, Laia Bonet, Batet va repassar les polítiques d'igualtat que durant els deu mesos de govern ha impulsat.

A més, va afirmar que cal recuperar la cotització a la seguretat social de les cuidadores i elaborar plans d'igualtat per a les empreses de més de cinquanta treballadors. D'altra banda, Batet va denunciar que els salaris i les pensions més baixes tenen perfils femenins i ha garantit que els socialistes entraran una proposició de llei per igualar-los.

A més del pacte d'Estat contra la violència de gènere i el finançament en ajuntaments, Batet va anunciar que posaran més esforços en l'educació perquè els nens «puguin interioritzar els valors democràtics».