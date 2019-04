En Comú Podem assegura a Manresa que el seu objectiu és blindar l'estat del benestar

Si la política no serveix per cuidar la gent, no serveix per a res. La reflexió la va fer ahir a Manresa la candidata número 6 per Barcelona d'En Comú Podem, Maria Freixanet, durant l'acte electoral que la formació va dur a terme a la plaça de Valldaura. És un lloc poc habitual on no es fan gaires activitats públiques i menys de caire electoral, però «que ens agrada», van assegurar, perquè és una plaça «viva i atrafegada i volem que sigui el reflex d'una ciutat també viva i viscuda». Hi van assistir una trentena de persones.

Freixanet, que els últims anys ha estat senadora, va explicar que l'element central de la proposta d'En Comú Podem és «posar la vida al centre». A partir d'aquí gira tot: «Necessitem un estat que cuidi la gent, que faci xarxa perquè ningú no caigui en cap moment al llarg de la seva vida. De l'actual malestar cal passar al benestar compartit. Si no és per això, la política no serveix per a res», va reflexionar. Un estat del benestar que s'ha de blindar.



La cruïlla del 28-A



Per això Freixanet va assegurar que les eleccions del 28-A arriben en un moment cabdal, una cruïlla «on no ens juguem quin govern hi haurà a Madrid sinó quina direcció pren l'Estat: el del benestar o el del campi qui pugui».

Dels 10 mesos de Govern de Pedro Sánchez, la candidata d'En Comú Podem va dir que tot i que s'han aconseguit fites com un augment significatiu del salari mínim, «ha estat una legislatura perduda», amb molts deures que han quedat per fer com la reforma laboral, la derogació de la llei mordassa, blindar la dependència o regular els preus del lloguer.

A Freixanet la van acompanyar el diputat al Parlament de Catalunya Marc Parés, que també va destacar que és important que Unidas Podemos sigui al pròxim Govern de l'Estat «per poder avançar i transformar». Per això va afirmar que el vot realment útil el pròxim 28-A és En Comú Podem per impulsar la justícia social, la climàtica, més democràcia, més sobirania i més feminisme.



Els presos i Rufián



Parés va ser l'encarregat de repartir llenya. Del Govern socialista de Sánchez va dir que «ha gesticulat molt» però que «nosaltres som garantia dels canvis de veritat». De la dreta va afirmar que cal aturar-la, i d'Esquerra va assegurar que «no te'n pots refiar». «Si algú pot alliberar els presos és Jaume Asens», número 1 de la llista d'En Comú Podem, «i no Rufián amb les seves impressores». Parés va posar com a exemple el govern d'Ada Colau a Barcelona, que «ha demostrat que es pot fer molt. Però hem de poder governar a altres nivells».



Compromís amb el territori



A l'acte també hi va intervenir la candidata a l'alcaldia per Manresa En Comú, Ana C. Querol, i número 26 a la llista d'En Comú Podem. «És un lloc simbòlic», va reconèixer, «però és el reflex del compromís de la candidatura amb la ciutat, la comarca i el territori».

Per a Querol, el pròxim 28-A «ens juguem que no torni el 155, però també que no es bloquegi el Congrés. No ens ho podem permetre perquè ens cal un govern d'esquerres».

També va parlar de Manresa per criticar la política d'habitatge del govern de Valentí Junyent a l'Ajuntament, i va assegurar que les infraestructures són un veritable «punt negre» per al territori perquè impedeix el seu ple desenvolupament econòmic i també social.