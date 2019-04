La consellera Jordà diu que «el ritme del procés el marquem nosaltres»

«Ara l'hora és greu però gloriosa» va afirmar, parafrasejant el president Companys, la conselleraTeresa Jordà en l'acte electoral d'ERC celebrat ahir a la tarda al passeig Pare Claret de Solsona. Segons Jordà, «tenim una oportunitat històrica: que ERC guanyi unes eleccions a l'Estat després d'una repressió brutal» ja que «ens ho devem a nosaltres, però també als qui ens han precedit i als qui vindran».

«Ens volen fer creure que amb la decapitació dels nostres líders ha acabat el procés, però el ritme el marquem nosaltres», va afegir Jordà, que, malgrat això, va reconèixer que «hem de ser més perquè amb la meitat de la població no n'hi ha prou».

La xerrada-col·loqui va aplegar, a més a més, el diputat Joan Capdevila, la candidata de Jovent Republicà Marta Rosique i càrrecs electes del partit al Solsonès com l'alcalde de Solsona, David Rodríguez, la presidenta del Consell, Sara Alarcón, el senador Xavier Castellana i diversos alcaldes de la comarca.

Rodríguez es va mostrar molt crític amb les afirmacions de dirigents de Junts per Catalunya en el sentit que calia una llista independentista única. L'alcalde de Solsona va dir que «mai tindrem democràcia si no som capaços de defensar-la per vies democràtiques», i va pronunciar un al·legat a favor de la pluralitat ideològica.

Per la seva banda, Castellana va explicar que «els processos tenen el seu tempo», i a tall d'exemple va recordar els fets de Prats de Molló protagonitzats «pel president Macià i una colla de valents» com el precedent necessari per a la implementació de la República uns anys més tard, i els va comparar amb l'actual procés independentista. Per a Castellana, «la repressió és com el terrorisme, i el veritable virus de la repressió és la por». Al seu torn, Rosique va alertar d'un possible pacte entre PSOE i Ciutadans «que pot portar Arrimadas a ministra d'Interior»; i el diputat Capdevila va apuntar la possibilitat que els pagesos «puguin vendre vats d'energia».

L'acte va acabar amb un berenar al passeig obert a tothom.