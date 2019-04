Cremen viva una adolescent per denunciar el director de l'escola per assetjament sexual

Nusrat Jahan Rafi tenia 18 anys i va morir a l'hospital en no poder superar les greus cremades provocades per diversos companys, que li van calar foc després de ruixar-la amb querosè. La jove de Bangladesh feia pocs dies que havia denunciat el director del seu institut per assetjament sexual.

L'atac ha provocat indignació al país, provocant protestes i un acalorat debat nacional al voltant de l'abús sexual, la primera ministra Sheikh Hasina defensant un "càstig exemplar" per aquest crim.

La policia ja ha arrestat vuit persones, entre elles diversos companys de classe de la jove, mentre que el govern s'ha compromès a celbrar un judici ràpid en resposta a les demandes de la família de Nusrat.

El director acusat d'intent de violació va ser ingressat a presó, on va rebre alguns dels arrestats dos dies abans que calessin foc a la jove.