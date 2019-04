Detenen un camioner que superava en vuit vegades la taxa d'alcoholèmia permesa

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest divendres al matí un camioner que circulava per l'autopista AP-7, a l'altura de Cambrils (Baix Camp), amb una taxa d'alcoholèmia que superava en vuit vegades la permesa per la normativa per a aquest tipus de conductors. A més, segons indica el cos de seguretat català, l'individu conduïa fent ziga-zagues per l'autopista. A banda de detenir-lo, els Mossos també han denunciat l'home per circular per l'autopista en un dia en què el trànsit està restringit per a aquest tipus de vehicles. La restricció per a camions afecta també la tarda de diumenge i tot el dilluns.