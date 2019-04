Un dron sense autorització s'encalla a l'agulla de la catedral d'Estrasburg

Un dron que no tenia autorització per volar pel centre d'Estrasburg es va quedar encallat aquest dijous a la nit a l'agulla de la catedral de la capital alsaciana, al nord-est de França. "France Info" indica que el propietari ha estat detingut per la policia, que investiga les circumstàncies del succés.

El dron ha estat recuperat de matinada per un equip de sis bombers especialistes del Grup de Recerca i Intervenció en Mitjans Perillosos (Grimp) per evitar que caigués i pogués ferir algú, ha assenyalat l'emissora de ràdio.

Aquest incident es produeix tres dies després de l'incendi que va devastar bona part de la coberta i d'altres àrees de la catedral Notre Dame de París.