Un home de 22 anys mor atropellat a la Ronda del Litoral per una conductora beguda

Un home de 22 anys ha mort aquest divendres al matí després de ser atropellat a la sortida 23 de la Ronda Litoral en sentit Besòs.

La conductora del turisme ha donat positiu en la prova d'alcoholèmia (0,74 mg/l). Per aquest motiu, la Unitat d'Investigació i Prevenció de l'Accidentalitat (UIPA) de la Guàrdia Urbana la investigarà per un presumpte delicte d'homicidi per imprudència greu. L'accident ha tingut lloc a les 5h de la matinada i els Sistema d'Emergències Mèdiques ha traslladat el jove ferit molt greu a l'hospital, on finalment ha mort hores després. Es tracta de la cinquena víctima mortal d'aquest any en accident de trànsit a la ciutat.

El consistori lamenta la mort d'aquest ciutadà i trasllada el seu condol a la família i amics. Així mateix, referma el seu compromís per continuar treballant per reduir les víctimes d'accidents de trànsit a la ciutat.