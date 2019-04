Junqueras s'obre a investir Sánchez per evitar un «govern d'extrema dreta»

L'exvicepresident del Govern i actual cap de llista d'ERC a les eleccions del 28A, Oriol Junqueras, ha afirmat aquest divendres que el seu partit no facilitarà, posant línies vermelles al diàleg, un govern d'extrema dreta, però ha advertit al PSOE que "no regalarà res" i que "no renunciarà al referèndum".

En una roda de premsa organitzada per l'Agència Catalana de Notícies (ACN) i realitzada mitjançant videoconferència des de la presó de Soto del Real (Madrid), Junqueras ha subratllat que ERC vol guanyar les eleccions per forçar el diàleg entre els governs espanyol i català i convertir el "mai, mai, mai" de Pedro Sánchez (PSOE) a l'autodeterminació en un "sempre, sempre, sempre".

"Qualsevol demòcrata europeu té l'obligació d'intentar evitar que hi hagi governs d'extrema dreta al seu país", ha subratllat Junqueras en la seva primera roda de premsa realitzada des que va entrar a la presó, al novembre del 2017, per la qual cosa: "ni per acció ni per omissió facilitarem un govern" d'aquest tipus.