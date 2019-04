L'Eurocambra descarta la immunitat per a Puigdemont si no passa per Madrid

Els serveis jurídics del Parlament Europeu (PE) van descartar que l'expresident Carles Puigdemont pugui obtenir immunitat pel fet d'haver estat elegit a les eleccions europees i que pugui, en conseqüència, efectivament ser eurodiputat.

En una anàlisi a la qual va tenir accés Efe i que van preparar els juristes del PE a petició del president, Antonio Tajani, s'estableix que les prerrogatives derivades de ser eurodiputat no tenen efecte fins que no es constitueix la nova legislatura, el pròxim 2 de juliol a Estrasburg.

«D'acord amb l'article 146 del reglament, la protecció de l'article 9 (immunitat) estén els seus efectes per als nous elegits en l'Eurocambra el 2 de juliol del 2019 a les 10 del matí», assenyala el punt 12.

El text es refereix en termes generals als espanyols que tinguin procediments criminals oberts i les seves opcions de concórrer a les eleccions.

Amb referència als líders independentistes a la presó o fugitius, es recorda també que la presència per jurar la Constitució, tràmit imprescindible, ha de ser «física».

«És un requisit constitutiu per a la inclusió a la llista (d'eurodiputats) que les autoritats han de comunicar al Parlament Europeu», assenyalen els juristes.

Respecte als candidats a la presó, comenta que les autoritats espanyoles «han donat permisos penitenciaris en el passat per complir l'objectiu» de prendre l'acta i jurar la Constitució, però afegeix que això s'ha decidit «cas per cas i segons les circumstàncies».

Per al cas de Puigdemont o els altres fugitius, es diu que «un candidat amb una ordre de detenció nacional a Espanya pot ser candidat», però afegeix que la seva «presència a Madrid» és necessària per jurar o prometre la Constitució Espanyola i «ser inclòs a la llista de diputats que les autoritats espanyoles comunicaran al Parlament Europeu», diu el text.

«Si fos detingut en aquest moment, les autoritats judicials espanyoles haurien d'autoritzar que pogués complir aquests tràmits. Sense aquesta autorització, la recollida de l'escó dependria de les autoritats judicials espanyoles», afegeix en les conclusions el text, de 19 punts.

D'altra banda, la Comissió Europea (CE) va rebutjar definitivament el registre de l'associació belga CATGlobal que l'entorn de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va intentar oficialitzar el mes de gener passat com a grup de pressió (lobby) davant les institucions de la Unió Europea (UE).

«CATGlobal va ser retirada del Registre de Transparència després de no proporcionar la informació necessària per al registre», va informar ahir una font europea coneixedora del procés.



Sense ànim de lucre

El 14 de gener passat es va tramitar en el portal comunitari el registre d'aquesta associació sense ànim de lucre amb seu en el mateix xalet de la localitat de Waterloo on Puigdemont té fixada la seva residència a Bèlgica.

Es tracta del mateix immoble on és inscrita la seu de l'anomenat Consell per la República, que, entre altres funcions, serveix per recaptar fons i per promoure «la generació de noves fórmules de mobilització democràtica», segons la informació del web.

Però CATGlobal ASBL no va aparèixer a continuació a la llista pública de grups d'interès registrats davant les institucions comunitàries, un portal que gestiona la Comissió Europea.

Això s'explica perquè hi havia «coses que han de canviar», segons va indicar llavors una font comunitària, que va precisar que es triga «normalment dues setmanes» a rebre el vistiplau del registre si no s'exigeix cap modificació. En aquest procés d'inscripció es descrivia CATGlobal dins la categoria «d'organitzacions no governamentals».