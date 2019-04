Pedro Sánchez fa parada a Lleida i visita la Seu Vella

El líder del PSOE i president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha visitat aquest dijous la Seu Vella de Lleida, tot i que des del partit no s'havia anunciat cap acte públic de Sánchez durant la seva estada a la capital del Segrià. Sánchez ha estat acompanyat en la visita per l'alcalde de la ciutat i candidat del PSC a l'alcaldia de Lleida, Fèlix Larrosa, i per la cap de llista del PSC al Congrés per Lleida, Montse Mínguez, entre altres representants i militants socialistes. Aquesta ha estat la primera visita que ha fet Sánchez a Catalunya des que va començar la campanya electoral. Aquest vespre el líder del PSOE participarà en un acte polític a Badalona, amb la candidata del PSC el 28-A, Meritxell Batet i el primer secretari Miquel Iceta.

Pedro Sánchez ha aprofitat la seva visita a Lleida per visitar durant prop d'una hora el Turó de la Seu Vella, conjunt monumental que aspira a esdevenir Patrimoni Mundial per la Unesco.

Durant la visita de caire privat, Sánchez ha estat acompanyat per l'alcalde Fèlix Larrosa i la tinenta d'alcalde i candidata del PSC al Congrés per Lleida, Montse Mínguez, i altres membres del govern municipal i de la candidatura socialista del 28-A. Entre altres, també han acompanyat el líder del PSOE la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera; el primer secretari del PSC, Miquel Iceta; l'ambaixador d'Espanya a Andorra, exalcalde de Lleida i president del PSC, Àngel Ros, entre altres representants i militants socialistes. Durant el recorregut per l'interior del monument, el president espanyol, ha rebut les explicacions del director del Consorci del Turó de la Seu Vella, Joan Baigol.

La visita de Pedro Sánchez a la Seu Vella ha estat la primera que fa el líder del PSOE i candidat a la presidència del govern espanyol des que va començar la campanya electoral del 28-A. A més de Lleida, té previst un míting aquest dijous a la tarda a Badalona, al Teatre Blas Infante, amb la candidata del PSC al 28-A, Meritxell Batet, on també participarà el primer secretari de la formació, Miquel Iceta. D'altra banda, dijous de la setmana que ve Sánchez tornarà a Catalunya per participar en l'acte central de campanya, a Barcelona.

Sánchez ha començat el seu dia sortint a córrer 10 quilòmetres per Lleida, segons ha anunciat ell mateix via Twitter, acompanyat d'una foto on se'l veu amb roba d'esport.