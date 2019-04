Pedro Sánchez recorda a Jordi Sànchez que «ahir, avui i demà, va ser, és i serà 'no' al referèndum»

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha insistit aquest dijous en resposta a les manifestacions del cap de llista de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, que el seu executiu no permetrà mai que se celebri un referèndum d'autodeterminació. "Ahir, avui i demà, va ser, és i serà 'no' al referèndum", ha dit en una entrevista a Onda Cero. "No hi haurà referèndum ni independència", ha sentenciat, perquè "la pregunta no és sí o no a la independència" sinó "sí o sí a la convivència" que és "el problema que té Catalunya". Ha insistit que els líders independentistes "han de sortir a la tribuna i dir a la societat catalana que va creure en ells que els han enganyat, que la independència no és possible perquè ni la Constitució ni la Comunitat Internacional ho reconeixen, i perquè –el més important- els propis catalans cada vegada que s'han manifestat a les urnes han dit que no volen la independència".

En aquest marc ha acusat l'independentisme d'haver prioritzat "l'autodeterminació i la independència" per davant de "la recuperació dels nivells d'inversió pública que hi havia reconeguts als pressupostos". Segons Sánchez, la resposta és "l'autogovern" però "l'independentisme ha renunciat a governar a Catalunya" i està governant "contra Catalunya".



No es fia d'ERC

El líder del PSOE també ha expressat els seus recels respecte a les manifestacions dels dirigents d'ERC sobre la necessitat de dialogar amb ell "sense fixar línies vermelles" a l'hora d'investir-lo. "Jo recordo que la primera esmena a la totalitat als pressupostos generals de l'Estat socials la va presentar ERC", i per tant "dels líders independentistes em fio el just, per no dir gens, perquè ho han demostrat amb els fets, no amb la paraula".

Sánchez ha afirmat que el PSOE està "molt a prop" d'aconseguir "una majoria parlamentària àmplia" per a un govern estable. "Jo parlaré amb totes les forces polítiques, a esquerra i dreta, també els nacionalistes, però els nacionalistes han de saber que sempre serà dins de la Constitució, que quan dic 'no' és 'no', i que no hi haurà referèndum, ni independència, ni es trencarà la Constitució Espanyola i l'Estatut", ha conclòs.