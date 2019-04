Prensa Ibérica compra el Grup Zeta

Javier Moll, president de Prensa Ibèrica, i Antonio Asensio Mosbah, president de Grup Zeta, han arribat a un acord, després d'una llarga negociació, pel qual Prensa Ibérica culmina la compra de Zeta en signar el contracte de compravenda i es converteix així en un dels grups de comunicació líders d'Espanya.

En comprar El Periódico de Catalunya, Prensa Ibèrica vol no només reforçar la seva presència a Catalunya sinó també consolidar i potenciar aquest diari, fundat el 1978 per Antonio Asensio Pizarro, com un dels grans referents de la premsa de paper i digital no només a Catalunya sinó a tot Espanya, ja que el Periódico és una de les grans capçaleres informatives de tot el país.

El Periódico té una difusió de 64.000 exemplars diaris, segons l'OJD, i és llegit cada dia per 361.000 lectors, segons l'Estudi General de Mitjans. El Sport és un diari esportiu de gran influència a Catalunya que també es pretén potenciar.

L'adquisició de tots dos diaris catalans reforça de manera significativa el posicionament de Premsa Ibèrica a Catalunya, on ja edita Diari de Girona, Regió7 i el setmanari Empordà.

25 capçaleres

El Periódico d'Aragó, El Periódico de Extremadura, la Crònica de Badajoz, Còrdova, Mediterrània i La Graderia s'incorporen també a Premsa Ibèrica, que comptava fins ara amb una xarxa de disset diaris regionals i locals, entre els quals es troben diaris líders com La Nueva España, Faro de Vigo, La Provincia, Levante-EMV o Información.

La incorporació dels mitjans del Grup Zeta permet Prensa Ibérica superar els 2,25 milions de lectors diaris en paper i fregar els 300.000 exemplars diaris. Els mitjans del grup arriben als 25 milions d'usuaris únics i els 525 milions de pàgines vistes al mes en digital, segons Comscore.

En incorporar Mediterrani de Castelló Prensa Ibérica consolida el seu lideratge a la Comunitat Valenciana, en què el grup publica els diaris Levante-EMV de València i Informació d'Alacant i compta amb dos canals locals de televisió (Levante TV i Informació TV) i una emissora de ràdio (97.7 ràdio Levante).

La compra del Grup Zeta, fundat en 1976, permet a Prensa Ibérica entrar amb força a Aragó i Extremadura, dues comunitats autònomes en què no tenia presència; en la primera, amb El Periódico de Aragón, i en la segona, amb El Periódico de Extremadura i La Crónica de Badajoz.

L'operació, que està supeditada a l'autorització de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, suposa a més la incorporació a Prensa Ibérica de dotze revistes especialitzades: Woman, Cuore, Rumore, Viatjar, Stilo, Autohebdo Sport, Port, Digital Camera, Cartoon Network, Disney Channel, Neox Kidz i Like !.

Prensa Ibèrica ha dissenyat un pla per rellançar els títols adquirits, reconduir les seves estratègies i modernitzar les seves estructures.