RTVE proposa fer el debat a quatre el dimarts 23 d'abril, el mateix dia que el d'Atresmedia

RTVE ha proposat fer el debat a quatre el dimarts 23 d'abril, el mateix dia en què està previst el d'Atresmedia. L'emissora pública ha emès un comunicat aquest dijous en què informa a PP, PSOE, Podem i Cs de la seva "disposició" a organitzar-lo aquella data. Inicialment, el debat a RTVE estava programat per al dia 22. Tanmateix, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va informar dimecres que només tenia disponibilitat per fer un debat el 23, dia de Sant Jordi. Sánchez només ha acceptat participar al debat a quatre de RTVE després de rebutjar participar al del grup de comunicació privat, que inicialment havia de ser a cinc, però que va ser replantejat pel veto de la Junta Electoral Central a la participació de Vox. Els líders de PP, Cs i Podem van apostar per assistir als dos debats en declaracions el dimecres després de conèixer la voluntat de Sánchez d'anar només al de RTVE.