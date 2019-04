Jordi Sànchez s'obre a ser «soci estable» del PSOE si accepta un referèndum

El cap de llista de JxCat al Congrés per Barcelona, Jordi Sànchez, ha obert la porta aquest dijous al fet que la seva formació es converteixi en "soci estable" del PSOE de Pedro Sánchez després de les eleccions generals del 28 d'abril si accepta contemplar un referèndum com a "solució" per a Catalunya.

Sánchez ha protagonitzat aquest dijous la roda de premsa del cicle electoral que organitza l'Agència Efe a Barcelona, en compliment d'una resolució de la Junta Electoral Central (JEC), que va autoritzar ahir a la nit al candidat de JxCat a participar-hi des del centre penitenciari de Soto del Real (Madrid) i per via telemàtica.

Jordi Sànchez ha recalcat que el "referèndum ha de poder formar part de la taula de diàleg" i, encara que JxCat "no imposarà la solució", tampoc no "acceptarà restriccions ni limitacions per dialogar", ja que la seva formació no està demanant "la lluna" sinó que els catalans "puguin escollir", per la qual cosa ha demanat al PSOE "sentit de responsabilitat" perquè "necessita trobar un soci estable per garantir" la governabilitat en aquests quatre anys.

La seva condició als socialistes després del 28A és que Pedro Sánchez assumeixi el "compromís que posarà fil a l'agulla per trobar una solució que passi per les urnes, per un referèndum".