Enxampen un motorista a la N-II avançant en línia contínua i amb vehicles venint de cara

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha difós el vídeo d'un motorista que han enxampat aquest dijous al matí fent avançaments molt temeraris a la carretera N-II al Maresme. En el vídeo, que han captat des de l'helicòpter del SCT, es pot veure el motorista avançant dos cotxes en línia contínua i mentre altres vehicles li vénen de cara, per l'altre carril de la via. El SCT alerta que una imprudència com la d'aquest motorista "pot tenir conseqüències mortals" i demana màxima prudència a la carretera. A la mateixa zona de la N-II aquest dijous,

Trànsit ha detectat un camió fent un canvi de sentit antireglamentari, en un trencall i trepitjant les marques viàries, una infracció que també ha enregistrat. Aquest dijous es preveu una alta mobilitat a les carreteres per l'operació sortida de Setmana Santa, de manera que Trànsit demana extremar la precaució.