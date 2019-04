Tres dels millors alpinistes del món moren per una allau al Canadà

Els alpinistes austríacs David Lama, Hansjörg Auer i el nord-americà Jess Roskelly es troben desapareguts al Canadà i presumiblement morts després d'una allau a les Muntanyes Rocalloses canadenques quan escalaven Howse Peak.

Parks Canada, l'organisme públic a càrrec del Parc Nacional Banff, on es troba Howse Peak, ha assenyalat que "basat en la valoració de la situació, es presumeix que els tres membres del grup han mort".

Segons Parks Canada, dimecres, després de no rebre notícies dels tres alpinistes, considerats entre els millors del món i que tenien planejat atacar la cara est de Howse Peak, el seu personal va sobrevolar l'àrea i van descobrir indicis "de múltiple allaus i restes d'equip d'escalada". "Parks Canada estén les seves més sinceres condolences a les famílies, amics i éssers estimats dels tres muntanyencs", va afegir el comunicat.

A hores d'ara, les autoritats canadenques no poden procedir a la recuperació de les restes "a causa de noves allaus i les perilloses condicions a la zona", per forts vents i precipitació que incrementen el risc de més allaus.

Mitjans locals han informat aquest divendres a primera hora de la desaparició dels tres alpinistes després d'una allau en Howse Peak, una muntanya de 3.395 metres considerada com una de les més difícils de les Muntanyes Rocalloses canadenques.

El diari nord-americà "The Spokesman Review" assenyala que Roskelley, de 36 anys, va dir al seu pare, el també muntanyenc John Roskelley, que contactaria amb ell dimarts però que la comunicació no es va produir.

John Roskelley es va posar en contacte amb les autoritats canadenques, que van sobrevolar l'àrea en helicòpter i van informar que hi havia indicis d'una allau i almenys un cos parcialment enterrat.

Roskelley va afirmar al diari que el seu fill i els muntanyencs austríacs Lama, de 35 anys d'edat, i Auer, de 28, "estan morts. No estan desapareguts". La ruta que els tres muntanyencs van utilitzar per atacar Howse Peak no va ser oberta fins a 1999 per la seva dificultat.