TVE torna a canviar el debat a quatre al dia 22 i anuncia que durarà 100 minuts

TVE ha tornat a canviar el debat a quatre per a la data que havia previst originalment, el 22 d'abril. L'havia mogut al 23 després que el candidat socialista, Pedro Sánchez, expressés que només li anava bé aquesta data, la mateixa en què està previst l'altre debat entre els candidats, en aquest cas a Antena 3. Les pressions dels altres candidats i de la plantilla de la televisió pública, però, han fet que el PSOE rectifiqués i obrís l'agenda també al 22 d'abril perquè els dos programes no es trepitgessin "i davant la possibilitat real que finalment no n'hi hagués cap", segons han indicat els socialistes. És per això que RTVE, que ha vist molt qüestionada la independència periodística arran de la polèmica, ha decidit tornar a canviar la data a la programada originalment.

La cadena pública ha donat detalls de com serà el primer debat entre PP, PSOE, Unides Podem i Ciutadans de la campanya per a les eleccions estatals del 28 d'abril. Durarà 100 minuts i es farà a les deu de la nit, però hi haurà programació especial des de les vuit del vespre.

El debat entre el popular Pablo Casado, el socialista Pedro Sánchez, el líder de Podem Pablo Iglesias i el de Ciutadans Albert Rivera es podrà veure per 'La 1', el canal '24 hores' i el canal internacional. També es podrà seguir per les emissores de ràdio 'Radio 1', 'Radio 5' i 'Radio Exterior'. A més, s'emetrà pel web RTVE.es.