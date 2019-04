VÍDEO | Miracle a Cornellà de Terri: dos homes i un nen se salven per centímetres

Un cop de vent ha provocat un ensurt en la tallada de l'arbre de maig que es fa cada any a Cornellà de Terri (Gironès) en motiu de l'inici de la Festa Major del municipi. Tot plegat ha passat quan després de talar-lo, l'arbre s'ha desviat pel vent i s'ha dirigit on hi havia els espectadors. Ha estat aleshores quan alguns han corregut cap al centre de la plaça per evitar que els caigués a sobre, però la regata que es fa l'ha redirigit cap al centre de la plaça – tal i com estava previst -. Just en aquell moment alguns dels espectadors passaven pel punt on ha anat a caure i ha estat a punt de, com a mínim, ferir-los.

Afortunadament, tots els assistents han resultat il·lesos. L'alcalde de Cornellà de Terri, Salvador Coll, ha explicat que ha estat un ensurt, però ha anunciat que a partir d'ara ampliaran el perímetre de seguretat.