Els pastissers catalans esperen vendre unes 700.000 mones

El Gremi de Pastissers de Barcelona i província augura que a Catalunya es vendran unes 700.000 mones, les mateixes que el 2018. La gran majoria es comercialitzarà a la demarcació de Barcelona, 180.000 a Lleida, 150.000 a Girona i 40.000 a Tarragona. Segons ha explicat el vicepresident del gremi, Marc Mauri, les xifres es mantindran tot i que enguany la Setmana cau "molt més tard" que altres anys, just abans de Sant Jordi. Per Mauri, aquesta circumstància, juntament amb l'arribada del bon temps poden arribar a influir "molt" en la Pasqua. Un any més, algunes de les figures més demandades seran les que tinguin a veure amb els jugadors del Barça, els personatges de Disney, com la Frozen i d'altres "clàssics que sempre hi són" com els protagonistes de la Guerra de les Galàxies, que conviuen amb les novetats que van sortint cada any.

Pel que fa els preus, es poden trobar a partir de 20 euros entre les més barates i superen de llarg els 100 euros entre les més sofisticades, en funció de l'elaboració, la mida i els complements que contenen, com els ninots. Segons Mauri, l'elaboració de les mones i les seves temàtiques es comencen a planificar just després de les vacances de Nadal. Un cop decidides, es comencen a fer les mones, "fetes i muntades a mà", segons subratlla el vicepresident del Gremi de Pastissers.

A part de les mones amb els personatges més de moda, Mauri recorda que hi ha clients que continuen optant per les tradicionals o d'altres que responen a peticions particulars sempre i quan tingui motius adaptats als infants. Sobre les primeres, el vicepresident del Gremi cita els mones cristines, que consten d'un brioix i tants anys com té el fillol, o d'altres fetes de crocanti.

D'altra banda, Mauri ha celebrat que un cop passats els pitjors anys de la crisi, les vendes han remuntat i "la gent té ganes d'animar-se".



Més de 180.000 mones a les comarques de Lleida



El Gremi de Forners de les Terres de Lleida espera que se superin les 180.000 mones que els pastissers van vendre l'any passat. La presidenta del gremi, Pilar Marquès, explica que "els encàrrecs estan més animats" que al 2018, tot i que no disposarà de les xifres definitives fins després de Pasqua. A Lleida, les mones que més es vendran seran les de nata (un 40% del total), seguides per les de fruita (30%), mentre la resta seran de xocolata i mantega. La majoria de forners lleidatans ha optat per mantenir preus, que oscil·len entre els 20 i 30 euros al quilo.

La presidenta del Gremi de Forners de les Terres de Lleida ha tornat a posar en valor les mones artesanes que elaboren els forners i pastissers respecte a les que comercialitza la gran distribució. "Als lineals dels supermercats ja fa tres o més setmanes que es poden trobar mones" i "si un pa de pessic fa un o dos mesos que està fet, la qualitat no pot ser mai la mateixa si es compara amb un producte recent fet, ni tampoc les qualitats de melmelada, mantega ni de la resta de productes", ha remarcat Pilar Marqués.



Bon ritme de vendes a les comarques de Girona



Per la seva banda, els pastissers de les comarques gironines es mostren molt satisfets per les previsions de vendes de les mones d'aquest any. El president del gremi gironí, Àngel Garcia, assegura que preveuen vendre unes 150.000 mones arreu de la demarcació. Garcia ha avançat que "és difícil" calcular quantes perquè "cada any es venen de forma més esgraonada". De tota manera, "el ritme de vendes és bo" i per això preveuen superar la quantitat total de figuretes de xocolata que es van fabricar l'any passat. De fet, el president gironí ha afirmat que en el seu taller preveuen vendre "entre un 30 i un 35% més" i "quan parles amb altres pastissers, et diuen el mateix".

Garcia celebra "mantenir aquesta tradició" de regalar mones de xocolata durant la Setmana Santa, tot i que "cada any hi ha més famílies que aprofita aquestes dates per marxar de vacances". Això fa que es regalin les mones "un parell de setmanes abans". A més, Garcia també ha afirmat que els pastissers estan "guanyant la batalla a les grans superfícies" perquè "la gent valora la creativitat i la qualitat" que hi ha en aquestes postres de Pasqua que es fan a les pastisseries.



Els pastissers esperen vendre unes 40.000 mones a les comarques tarragonines



El Gremi d'Artesans Pastissers de la demarcació de Tarragona es mostra optimista i confia que enguany es vendran entre 35.000 i 40.000 mones a la demarcació. El president del gremi, Josep Gonzàlez, explica que han rebut més comandes anticipades, sobretot de figures de xocolata, que van guanyant terreny als pastissos. "El pastís baixa una mica perquè cada vegada s'agafen peces de xocolata més maques i grans, i això en dispara el preu", apunta. D'entre les figures de xocolata, els motius més demanats estan relacionats amb el videojoc Fortnite i els gossos de la Patrulla Canina. Tot i això, les figuretes castelleres i les que tenen a veure amb el procés també es tornaran a fer un lloc en moltes taules del territori.

En la línia del què expressaven els presidents del gremi a Girona i Tarragona, Gonzàlez s'ha mostrat convençut que els pastissers artesanals acabaran "guanyant la batalla" a la "competència deslleial" de la indústria pastissera. "La gent s'adona que tanta química a la pastisseria i a la cuina en general no és bona i acaba donant problemes, i que l'alimentació sana la garanteixen els professionals", reflexiona el president del gremi davant la proliferació de mones i figures en supermercats.

Les mones més demanades a les pastisseries tarragonines continuen sent les de crema pastissera i fruites, tot i que les tradicionals de brioix amb ou van a l'alça. "És feina dels padrins fer que les tradicions es mantinguin", reivindica el president del gremi. Al territori també destaquen les mones de mantega i els pastissos recoberts de xocolata. Els preus, de mitjana, oscil·laran entre els 34 i els 40 euros el quilo