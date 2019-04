La gestió del PSOE no convenç però millora després d'arribar a Moncloa

Prensa Ibérica, grup editor de Regió7, ha realitzat un sondeig electoral que no contempla l'àmbit polític català de cara a les eleccions del 28 d'abril. L'enquesta i els seus resultats se centren en l'àmbit polític espanyol. Realitzada aquesta puntualització, Regió7 ofereix als seus lectors els resultats de l'enquesta i les seves valoracions.

La gestió de Pedro Sánchez al capdavant del Govern d'Espanya durant els seus deu mesos a Moncloa no convenç la majoria d'espanyols, tot i que la valoració ciutadana cap a l'Executiu socialista ha millorat sensiblement respecte al setembre del 2018. Així es desprèn del sondeig realitzat pel Institut DYM Politics per Prensa Ibérica, grup editor d'aquest diari, i El Independiente.

Segons aquestes dades, un 21,9% dels ciutadans considera «bona» l'actuació del Govern des de la moció de censura, quan el setembre de l'any passat aquest percentatge no arribava a la meitat (10,9%). Malgrat tot, un 72,5% dels espanyols valora com a «dolenta» o «regular» la gestió socialista. Entre aquells declarats com a votants del PSOE i de Podem, l'acceptació és molt més gran i més ha crescut en aquests últims mesos. Ara gairebé la meitat de socialistes (48,2%) i un 40% dels votants morats aproven Pedro Sánchez, quan al setembre aquest suport es reduïa a la meitat. En qualsevol cas, aquestes dades baixen dràsticament si ens desplacem cap a la dreta, on un 67% dels que van votar el PP i un 54% dels que van donar el seu suport a Rivera suspenen la tasca del Govern.

La gestió econòmica de l'Executiu és considerada «dolenta» per un 42,9% dels espanyols mentre que només un 13,3% la donen per «bona». Gairebé quatre de cada deu, per la seva banda, la qualifiquen com a «regular». Per votants, els més crítics tornen a ser els de PP (67,4%) i Ciutadans (50,9%), mentre que entre els mateixos socialistes tampoc convenç. Gairebé la meitat (45,7%) la consideren «regular» i només un terç «bona».



Catalunya, símbol de polarització



Pel que fa a l'actuació del Govern respecte al conflicte català, les dades reflecteixen la polarització que existeix tant en la política com al carrer: més suport entre els que secundaven la seva estratègia al setembre i menys entre els qui ja la criticaven llavors. En percentatges absoluts, un 45% dels espanyols creuen que Sánchez ha cedit davant l'independentisme, mentre un 42,2% opina el contrari.

Si ampliem aquesta fotografia, observem l'allunyament de les postures. Per partits, gairebé nou de cada deu votants populars i un 80% dels de Ciutadans creuen que el Govern socialista s'ha plegat als interessos sobiranistes. No obstant això, entre els de PSOE i Podem, l'opinió és just l'oposada: sis de cada deu socialistes i un 77,9% dels de Podem donen suport a la gestió de l'Executiu i no creu que hi hagi hagut cessions.

Una altra qüestió que ha marcat la breu legislatura de Sánchez ha estat l'exhumació de Franco del Valle de los Caídos. La majoria aquí és contrària a treure les restes del dictador del temple, tot i que el marge és estret, el 44,5% s'hi oposa i un 40,6% hi dona suport. Els més contraris a l'exhumació són els populars (84,2% en contra) mentre que els votants de Podem són els que millor acullen la mesura (75,7% de suport). Crida l'atenció l'escàs suport que la proposta recull entre el propi electorat socialista (58,3%).

Les generals del 28A estan plenes d'incògnites i l'únic que sembla segur serà la necessitat de pactar després dels comicis. Els partits mantenen la intriga, encara que alguns com Ciutadans ja han anunciat que no pactaran amb Sánchez.

Aquest veto de Rivera als socialistes no agrada a un 41,3% dels espanyols, que rebutja el moviment de Cs, mentre un 36,7% ho recolza. Però si posem la lupa als números, veiem com el «cordó sanitari» al PSOE agrada més entre els votants del PP que entre els taronges, que apareixen més dividits. Fins i tot en la preferència de pactes postelectorals, els de Ciutadans mostren un major suport a un Govern dels seus amb els socialistes que a un Executiu taronja al costat dels populars. Tampoc sembla haver quallat aquesta estratègia entre els indecisos que es posicionen com a «centristes», ja que el 40% ho rebutja i només el 29% ho recolza.

Sens dubte, un altre dels eixos sobre els quals està rotant la campanya és Vox. I referent a la catalogació del partit presidit per Santiago Abascal, els espanyols ho tenen clar: és un partit d'extrema dreta. Així ho considera el 71% de la ciutadania, mentre que al voltant d'un de cada cinc espanyols no coincideixen amb aquesta etiqueta. No obstant això, entre els votants del PP la percepció de Vox divideix. De fet, una majoria -encara que molt ajustada- defensa que el partit no està a l'extrem de l'espectre.

Preguntats per les raons de la irrupció d'aquesta formació, els espanyols creuen que és per la seva posició contrària a l'entrada d'immigrants irregulars, alineada amb les tesis més dures que predominen a Europa, com Itàlia o Hongria. No obstant això, els que tenen planejat donar el seu vot al partit d'Abascal asseguren gairebé per unanimitat que ho faran per la seva defensa de la unitat d'Espanya.

Precisament un dels cavalls de batalla del partit ultra és la seva oposició al model autonòmic de l'Estat. Una cosa amb la qual no coincideixen la majoria de ciutadans. Un 47,1% s'oposa a retallar competències a les comunitats autònomes, mentre un 40,6% està a favor d'aprimar els seus poders. Aquí es detecta una clara divisió per blocs ideològics. Mentre els votants de PSOE i Podem estan contra una disminució del paper de les autonomies (51,5% i 69,5% respectivament), els electors de PP i Ciutadans es mostren favorables a la centralització (68,7% i 67,6 % respectivament).



L'endemà del 28-A



La governabilitat després de les eleccions és la gran incògnita que plantegen aquests comicis. Davant d'una hipotètica victòria de Sánchez, però sense arribar a una majoria per governar en solitari, els espanyols creuen que l'actual president pactaria amb Unides Podem i amb els independentistes (37,6%) abans que únicament amb la formació de Pablo Iglesias (26%) . Només un 17% dels ciutadans creu que els socialistes acabin governant amb el partit d'Albert Rivera.

En qualsevol cas, l'Executiu preferit pels espanyols seria la coalició del PSOE amb Unides Podem, deixant al marge el sobiranisme. Aquesta opció és la preferida per un de cada cinc espanyols i supera l'opció del PSOE amb Ciutadans (16,3%) i la del PP amb els taronges (15,7%). Desgranat per votants, destaca com tot i el veto anunciat pel seu partit, els votants de Ciutadans prefereixen pactar amb el PSOE abans que amb el PP, mentre que els d'Unides Podem prioritzen un pacte amb el PSOE davant un amb Cs.