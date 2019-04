La JEC comença a autoritzar els primers mítings dels presos de JxCat

La Junta Electoral Central (JEC) ha començat a autoritzar els primers mítings dels presos de JxCat, aquest dissabte. El número u de la llista al Congrés per Lleida, Jordi Turull, connectarà en directe des de la presó de Soto del Real a l'acte de JxCat a la Seu d'Urgell (Alt Urgell), a partir de les 12:00 hores. La intervenció de Turull serà la primera d'un dels "presos polítics" en la campanya del 28-A, després de les rodes de premsa dels candidats Jordi Sànchez (JxCat) i Oriol Junqueras (ERC). A l'escrit de confirmació -que JxCat ha rebut avui poc abans de l'inici de l'acte de la Seu-, la JEC confirma que Turull podrà participar per via telemàtica, i avisa que la connexió haurà de finalitzar abans de les 12:30 hores.

JxCat també ha demanat que el seu cap de llista per Tarragona, Josep Rull, participi al míting d'aquest diumenge a Reus, i que el propi Sànchez pugui comparèixer per videoconferència en una roda de premsa que la formació intentarà fer conjuntament amb el seu cap de files, Carles Puigdemont, des de Waterloo, aquest dilluns.