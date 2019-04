Mor una periodista en un tiroteig entre la policia i el nou IRA a Derry

Lyra McKee, una periodista d'investigació de 29 anys, va morir dijous a última hora en un tiroteig en uns disturbis a la localitat nord-irlandesa de Derry, segons la policia, que investiga el fet com un presumpte «acte terrorista» i sospita d'un grup escindit de l'IRA.

Les forces de seguretat, que van fer una crida a la calma, van explicar que van sentir-se trets a l'àrea de Creggan després que diversos vehicles fossin incendiats presumptament pel llançament de desenes de còctels Molotov. Els disturbis van tenir lloc en resposta a una batuda portada a terme per un gran nombre d'agents en un habitatge de la zona.

Les imatges captades per testimonis mostren un home amb la cara coberta obrint foc contra McKee, que era al costat d'un vehicle policial, va informar la BBC. El comissari Mark Hamilton va confirmar la mort de la jove i va apuntar al nou IRA com a sospitós principal: «Estem tractant això com un acte terrorista i hem obert una investigació per assassinat», va dir.

Hamilton va explicar que les forces de seguretat s'havien desplegat a Creggan davant la possibilitat que «dissidents republicans violents estiguessin planejant atacs a la ciutat».



Condemnes

La primera ministra britànica, Theresa May, va titllar d'«impactant i sense sentit» l'assassinat, i va lamentar que Mckee «va morir fent la seva feina amb gran valentia». El cap del Govern d'Irlanda també va traslladar la seva solidaritat i va fer una crida a combatre els que «propaguen la violència, la por i l'odi» a l'Ulster.

Gary Middleton, dirigent del Partit Unionista Democràtic (DUP) i diputat per aquesta circumscripció, va lamentar públicament els fets. «Terribles escenes de violència s'han vist aquesta nit a Creggan. La població ha estat en perill per cercabregues no representatius que pretenen destruir comunitats», va afirmar al seu compte de Twitter.



Tensions creixents

El 21 de gener passat, la policia britànica va detonar de forma controlada una furgoneta robada que estava abandonada en una via de circumval·lació de Derry.

Dies abans els agents havien posat en marxa una operació de seguretat per detenir els responsables d'un atemptat amb cotxe bomba a la ciutat nord-irlandesa, que no va provocar ni morts ni ferits.

Els Acords de Divendres Sant del 1998 van posar punt final a tres dècades de violència a l'Ulster entre protestants, que volien romandre al Regne Unit, i catòlics, partidaris de la unificació amb Irlanda, però encara hi ha actes de violència esporàdics.

La presidenta de la Cambra de Representants i líder de l'oposició del Partit Demòcrata al Congrés nord-americà, Nancy Pelosi, va advertir aquesta setmana que, si el Regne Unit no respecta l'Acord del Divendres Sant, es tancaran totes les opcions per signar un acord de lliure comerç entre el Regne Unit i els Estats Units.