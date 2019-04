Els Mossos retiren el cartell penjat pels veïns del consistori de Berga

Mossos d'Esquadra de paisà van retirar, dijous al migdia, la pancarta que defensa la llibertat dels líders independentistes presos que penjava, des de dilluns, dels edificis annexos a l'edifici de l'Ajuntament de Berga. El cos policial va actuar-hi per ordre de la Junta Electoral. L'ens va determinar que, tot i reconèixer que «efectivament la pancarta està lligada als balcons dels edificis particulars adjacents a l'ajuntament de Berga, l'efecte òptic i la visió coincideixen amb la part frontal de la façana de la casa consistorial» i això pot «comprometre la neutralitat del procés electoral», segons es recull a l'acta.

Aquest acord de la Junta Electoral de Zona, que va suposar una actuació immediata per part dels Mossos d'Esquadra, arribava després que dimecres el representant del PP al Berguedà, Joan Antoni López Noguera, demanés la retirada de la pancarta. Un capítol més de l'episodi que ja es va iniciar la setmana passada, quan els Mossos d'Esquadra, també per ordre de la Junta Electoral, van retirar tots els símbols independentistes que lluïen a la façana del consistori berguedà després que el govern de la CUP no fes cas dels requeriments que se'ls havia enviat des de l'òrgan judicial.

Amb l'objectiu d'esquivar la llei que prohibeix que els espais públics llueixin símbols partidistes durant les campanyes electorals, veïns de Berga van decidir penjar una pancarta amb el lema «Llibertat presos polítics» des dels balcons dels edificis del costat del consistori berguedà, i no directament a la façana de l'ajuntament de Berga, com la que hi lluïa fins fa poc.