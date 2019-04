Rufián ofereix un míting a una cinquantena de presos de Lledoners

El número dos d'ERC per Barcelona, Gabriel Rufián, va oferir dijous un míting a la presó de Lledoners a una cinquantena d'interns que havien estat companys d'una part dels presos per l'1-O. En una atenció als mitjans, Rufián va remarcar que ha estat un dels actes polítics més «bonics» que ha fet mai i que s'ha trobat una comunitat de presos molt interessada en la política. En concret, li han traslladat «estima» cap als polítics independentistes i reivindicacions per millorar el seu dia a dia al centre penitenciari. Rufián va convidar els líders del PSOE, PP i Cs a prendre exemple i visitar una presó, ja que aquest col·lectiu se sent «menystingut».