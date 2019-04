Troben una balena morta a Tossa de Mar

Una balena va aparèixer morta ahir en una platja de Tossa de Mar. Va ser un veí qui, a les set del matí, va alertar la Policia Local de la presència de l'animal mort a la platja de Santa Maria de Llorell. Fins al lloc s'hi van desplaçar agents de la policia, els quals van confirmar la mort de l'espècimen i van avisar l'Ajuntament i els Agents Rurals.

Més tard, el cos dels rurals van prendre les dades biomètriques de l'exemplar, que mesura uns 6 metres i amb l'ajuda d'una embarcació de Salvament Marítim, va ser remolcat fins al port esportiu de Blanes. Avui el matí, el cos de la balena serà traslladat al Centre de Recerca en Sanitat Animal de Bellaterra, on li practicaran una necròpsia per esbrinar les causes de la seva mort. El zífid comú o balena amb Bec de Cuvier és un cetaci que pot arribar als 6 metres de longitud en edat adulta. Sol viure en comunitats de 5 o 6 individus, però no és estrany que també estiguin sols. Té un comportament molt tímid amb els humans i és difícil fer-ne observacions.

L'abril de 1982 es va donar un fenomen molt rar al nord de la Costa Brava: 5 zífids de Cuvier van avarar simultàniament en diferents indrets al llarg d'un tram d'uns 30 km (Port de la Selva, Cap Norfeu, Roses i l'Escala).