Troben morta una dona amb signes de violència a Olot

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home de 38 anys, de nacionalitat espanyola i veí d'Olot (Garrotxa) relacionat amb la mort d'una dona.

Pels volts de les 08.20h, els Mossos d'Esquadra han rebut avís que s'havia localitzat el cos sense vida d'una dona dins del seu domicili de la localitat de Sant Cristòfol les Fonts (Olot). Diverses dotacions policials s'han desplaçat al lloc dels fets on han localitzat el cadàver d'una dona que presentava signes de violència.

A l'interior del domicili hi havia un home que ha estat detingut per aquests fets. La Divisió d'Investigació Criminal ha obert una investigació per esclarir les causes de la mort.