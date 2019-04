Casado respon a Batet: «La llei no s'imposa, sinó que es compleix»

El líder del PP i candidat a la Presidència del Govern, Pablo Casado, va recriminar ahir a Alacant a la ministra de Política Ter-ritorial, Meritxell Batet, les seves declaracions sobre que «imposar només el marc constitucional als qui el rebutgen no és la solució», i li va recalcar que «la llei no s'imposa, es compleix».

Així va contestar a Batet, qui en una entrevista al diari El Espanyol va assenyalar que «si hi ha més de dos milions de persones a Catalunya que no reconeixen com a seu el marc constitucional, pretendre imposar-lo no ens conduirà a cap solució». La ministra de Política Territorial va subratllar, a més, que els independentistes «saben que no hi haurà un referèndum d'autodeterminació».

En un acte a l'auditori de la Diputació d'Alacant, Pablo Casado va carregar durament contra aquestes paraules de la ministra: «No acceptarem la il·legalitat ni acceptarem, com diu Meritxel Batet, que no es pugui imposar la Constitució a ningú».

«Escolti, ministra, com que no es pot imposar la Constitució a ningú? La llei no s'imposa, la llei es compleix i com a ministra vostè ha de fer complir la llei perquè sense llei això és la jungla, sense llei això és absolutament invivible», va proclamar el líder dels populars, que va rebre un fort aplaudiment de militants i afiliats del Partit Popular.

Casado va afirmar que si arriba al Govern «farà complir la llei i la Constitució», i va afegir que «qui no la compleixi, anirà directe al procediment que la Constitució reserva per a les autonomies deslleials», en al·lusió a l'article 155 de la Carta Magna.